الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

15 ألف مريض منوَّم في مستشفيات «صحة الرياض» خلال عام

15 ألف مريض منوَّم في مستشفيات «صحة الرياض» خلال عام
0

تواصل – فريق التحرير:

بلغ عدد حالات التنويم في المستشفيات التابعة لصحة الرياض, 15228 حالة تنويم، وذلك خلال العام 2018 .

وأوضحت صحة الرياض، في إحصائية حديثة، أن حالات التنويم للعناية المركزة كبار بلغ 7845 حالة تنويم، فيما بلغ عدد حالات التنويم للعناية المركزة أطفال 4563 حالة.

ولفتت إلى أنها قامت مؤخراً بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الجديدة، حيث أنجزت حزمة من المشاريع التطويرية والجديدة في المرافق الصحية التابعة لها، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من مرافقها تتضمن البنية التحتية، والمرافق، وبيئة العمل، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية واستقطاب الكوادر الطبية المميزة.

وأفادت أن المشاريع شملت توسعة وتطوير عدد من أقسام الطوارئ وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية، وأقسام العلاج الطبيعي، وأقسام الأشعة، إضافة إلى أقسام العمليات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة المدينة» توضح تطورات حالة «طفلة مستشفى أُحد»

«صحة المدينة» توضح تطورات حالة «طفلة مستشفى أُحد»

«الصحة» تضبط مخالفات بمراكز الحجامة في الرياض (صور)

«الصحة» تضبط مخالفات بمراكز الحجامة في الرياض (صور)

3 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية بـ «صحة الرياض»

3 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية بـ «صحة الرياض»

«صحة المدينة» تبادر بتحمل تكاليف علاج قائد المدرسة المطعون من قبل طالب

«صحة المدينة» تبادر بتحمل تكاليف علاج قائد المدرسة المطعون من قبل طالب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>