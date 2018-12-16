الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

«العدل»: إصدار 2697 حكماً تجارياً في شهر

«العدل»: إصدار 2697 حكماً تجارياً في شهر
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر ربيع الأول 1440 هـ، بلغ 2697 حكماً، بزيادة قدرها 73%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 88 و183 حكماً في اليوم الواحد بمتوسط 135 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 95% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 5% منها.

وصدرت 88% من إجمالي الأحكام، من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 87% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضاً، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في “أبشر”، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل»: المنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونياً للمحاكم العمالية

«العدل»: المنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونياً للمحاكم العمالية

العدل تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة لاستكمال التعيين

العدل تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة لاستكمال التعيين

«العدل»: لجنة «مُلكية» أنهت 379 شكوى إلكترونية

«العدل»: لجنة «مُلكية» أنهت 379 شكوى إلكترونية

«العدل» تشدد على تدوين «المهر».. وترفض عبارة «متفق عليه»

«العدل» تشدد على تدوين «المهر».. وترفض عبارة «متفق عليه»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>