الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حذاء ذكي جديد من بوما.. تعرف على مواصفاته

حذاء ذكي جديد من بوما.. تعرف على مواصفاته
0

تواصل – متابعات:

أطلقت شركة بوما الألمانية المتخصصة في الملابس الرياضية إصداراً جديداً من الحذاء الذكي، الذي تم إطلاقه في عام 1986.

ويعتمد الإصدار الجديد على النسخة الأصلية ذات الكعب التقليدي والمركب به شريحة الحاسوب، غير أن عملية الاتصال ونقل البيانات لم تعد تقتصر على كابل 16 سن، بل إن الحذاء الذكي الجديد يدعم تقنية البلوتوث 4.0، كما يتواصل الحذاء مع تطبيق RS Computer Shoe على أجهزة أبل الجوالة والأجهزة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

ويمكن شحن بطارية الحذاء الجديد، الذي يحافظ على الشكل التقليدي لحقبة الثمانينيات من القرن المنقضي، بواسطة كابل USB المرفق. عبر تطبيق الحذاء الذكي يتم عرض عدد الخطوات اليومي المستهدف والبيانات المسجلة شهرياً، بالإضافة إلى العديد من البيانات التفصيلية. وأعلنت شركة بوما أن إنتاج‏ الحذاء الذكي يقتصر على 86 زوجاً فقط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير.. نوع من الأحذية يسبب خشونة الركبة دون أن ندري!

تحذير.. نوع من الأحذية يسبب خشونة الركبة دون أن ندري!

طبيب جلدية يوضح نوعية أفضل «حذاء» لعلاج «مسمار القدم»

طبيب جلدية يوضح نوعية أفضل «حذاء» لعلاج «مسمار القدم»

طفرة في صناعة «الأحذية».. نوع جديد يتغير لونه حسب درجة الحرارة (فيديو)

طفرة في صناعة «الأحذية».. نوع جديد يتغير لونه حسب درجة الحرارة (فيديو)

حذاء يحمي من إصابات الجري ويُحدّد خطوات القدم

حذاء يحمي من إصابات الجري ويُحدّد خطوات القدم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>