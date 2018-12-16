سامسونج تقدم «Galaxy S10» مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

تواصل – وكالات:

أكدت تسريبات جديدة أن العملاق الكوري ستقدم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي من هاتف إلى أخر في الثلاثة إصدارات المرتقبة من هواتف Galaxy S10.

تحرص الشركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة على دعم الإصدارات الجديدة بأحدث تقنيات الشحن وأكثرها كفاءة، وقد أطلقت هواوي خلال هذا العام هاتف Mate 20 Pro مع ميزة الشحن العكسي من هاتف لآخر، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن سامسونج تقدم تقنية الشحن للإصدارات الثلاثة القادمة.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات الجديدة أن يأتي أيضاً هاتف Galaxy S10 Lite الأقل تكلفة مع تقنية الشحن العكسي التي ستعرف بPowershare.

يذكر أن تقنية الشحن اللاسلكي مازالت في الوقت الحالي أقل سرعة من الشحن بالموصلات، لذا قد لا تقدم تقنية الشحن العكسي في الهواتف الذكية أعلى كفاءة في شحن الهواتف الذكية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج قد تقدم تقنية الشحن العكسي بشكل جديد في الإصدارات القادمة.