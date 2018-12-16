الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

سامسونج تقدم «Galaxy S10» مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

سامسونج تقدم «Galaxy S10» مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي
0

تواصل – وكالات:

أكدت تسريبات جديدة أن العملاق الكوري ستقدم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي من هاتف إلى أخر في الثلاثة إصدارات المرتقبة من هواتف Galaxy S10.

تحرص الشركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة على دعم الإصدارات الجديدة بأحدث تقنيات الشحن وأكثرها كفاءة، وقد أطلقت هواوي خلال هذا العام هاتف Mate 20 Pro مع ميزة الشحن العكسي من هاتف لآخر، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن سامسونج تقدم تقنية الشحن للإصدارات الثلاثة القادمة.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات الجديدة أن يأتي أيضاً هاتف Galaxy S10 Lite الأقل تكلفة مع تقنية الشحن العكسي التي ستعرف بPowershare.

يذكر أن تقنية الشحن اللاسلكي مازالت في الوقت الحالي أقل سرعة من الشحن بالموصلات، لذا قد لا تقدم تقنية الشحن العكسي في الهواتف الذكية أعلى كفاءة في شحن الهواتف الذكية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج قد تقدم تقنية الشحن العكسي بشكل جديد في الإصدارات القادمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لماذا مات عشرات من موظفي سامسونج بالسرطان وأورام الدماغ؟

لماذا مات عشرات من موظفي سامسونج بالسرطان وأورام الدماغ؟

سامسونج تطور هاتفاً يضم 6 كاميرات ويدعم شبكات 5G

سامسونج تطور هاتفاً يضم 6 كاميرات ويدعم شبكات 5G

الكشف عن سعر وموعد إطلاق هاتف «سامسونج» القابل للطي

الكشف عن سعر وموعد إطلاق هاتف «سامسونج» القابل للطي

سامسونج تطوي شعارها.. تهيئة لمفاجأة

سامسونج تطوي شعارها.. تهيئة لمفاجأة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد
لصوص نفتح لهم أبوابنا
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابنا

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>