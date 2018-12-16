بالفيديو.. فيل يقع في «مأزق صعب» وإنقاذه بطريقة ذكية

تواصل – وكالات:

عاش أحد الأفيال لحظات درامية صعبة بعدما سقط في مجرى مائي، حيث ظل عالقاً فيه لفترة طويلة، بمنطقة ويلكاندا بالقرب من مدينة بولوناروا شرقي سريلانكا.

الفيل الذي يبلغ من العمر 25 عاماً تم إنقاذه عن طريق عمل سلم خشبي ليصعد عليه ويخرج من المجرى المائي بسلام.

وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية محاولات عدة لإنقاذ الفيل، إلا أن معظمها باء بالفشل.

واستخدم رجال الإنقاذ ألعاباً نارية لإرشاد الفيل إلى المناطق الضحلة من المجرى المائي حتى يتسنى لهم إنقاذه، بعد أن دخل في منطقة عميقة كاد أن ينفق فيها غرقاً.

وشرع رجال الإنقاذ في إعداد سلم خشبي، كما أظهرت لقطات الفيديو، وحاول الفيل الصعود عليها إلا أنه سقط في الماء.

وجاءت لحظة الحسم، حيث قام رجال الإنقاذ بوضع إطارات للسيارات في المنحدر وقام الفيل بالصعود عبرها، حتى ترجل إلى خارج المجرى المائي بعد لحظات عصيبة.