بالصور.. انطلاق الاختبارات النصفية بمختلف المدارس المتوسطة والثانوية

تواصل- فريق التحرير:

بدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439هـ/ 1440هـ.

وتبذل وزارة التعليم وإدارات التعليم بالمناطق المختلفة جهوداً كبيرة لضمان سير الاختبارات دون أي معوقات، وذلك من خلال تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب أثناء الاختبارات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة للطلاب.

ونشر عدد من المدارس صوراً تظهر جلوس الطلاب لأداء الاختبارات في الأفنية الداخلية والقاعات الدراسية، فيما استقبلت بعض المدارس طلابها وطالباتها بالحلويات والهدايا.

ويؤدي في منطقة الرياض 472 ألف طالب وطالبة للاختبارات، حيث أكدت إدارة تعليم المنطقة تسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في جو محفّز وحيوي.