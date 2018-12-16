الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

هل تتسبب منتجات شركة «جونسون» بالمملكة في السرطان؟

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

وافدان يفعلان هذا الأمر أسبوعيًّا منذ وفاة كفيلهما (فيديو)

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

تعرف على مميزات ساعة «مون بلو» الذكية الجديدة

تعرف على مميزات ساعة «مون بلو» الذكية الجديدة
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة مون بلو “Montblanc” ساعتها الذكية Summit 2 الجديدة المزودة بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تستهدف من خلال ساعتها الذكية الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 970 يورو، فئة معينة من العملاء، وذلك من خلال الجسم المعدني الأنيق ومجموعة من الأساور التقليدية الفاخرة وسوار ميلانيز وسوار رياضي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لساعة مون بلو الجديدة على شاشة “أموليد” مستديرة قياس 1.2 بوصة، وتأتي بسُمك 14.3 ملم ولا يزيد وزنها عن 62 غرام، وتمتاز بمقاومة الماء حتى 50 متر، وتزخر بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت.

وتضم الساعة جميع المستشعرات المعروفة بما في ذلك مستشعر قياس نبضات القلب والارتفاع، كما أنها تتضمن بطارية سعة 340 مللي أمبير ساعة، تكفي الاستخدام طوال اليوم.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساعة» تنقذ حياة «أربعيني» بتنبيهه لخلل صحي خطير

«ساعة» تنقذ حياة «أربعيني» بتنبيهه لخلل صحي خطير

طريقة سهلة تخلصك من شحنات الكهرباء الزائدة

طريقة سهلة تخلصك من شحنات الكهرباء الزائدة

تعرف على مميزات ساعة Mobvoi الذكية الجديدة

تعرف على مميزات ساعة Mobvoi الذكية الجديدة

إطلاق ساعة ذكية فاخرة.. إليك أهم ميزاتها

إطلاق ساعة ذكية فاخرة.. إليك أهم ميزاتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لصوص نفتح لهم أبوابها
مقالات

لصوص نفتح لهم أبوابها

المزيد
ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)
تقارير وحوارات

ماذا حققت «مكافحة الفساد» لخزينة الدولة؟ (تقرير)

المزيد
أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>