تعرف على مميزات ساعة «مون بلو» الذكية الجديدة

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة مون بلو “Montblanc” ساعتها الذكية Summit 2 الجديدة المزودة بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تستهدف من خلال ساعتها الذكية الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 970 يورو، فئة معينة من العملاء، وذلك من خلال الجسم المعدني الأنيق ومجموعة من الأساور التقليدية الفاخرة وسوار ميلانيز وسوار رياضي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لساعة مون بلو الجديدة على شاشة “أموليد” مستديرة قياس 1.2 بوصة، وتأتي بسُمك 14.3 ملم ولا يزيد وزنها عن 62 غرام، وتمتاز بمقاومة الماء حتى 50 متر، وتزخر بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت.