هل تعاني من تلف البشرة؟ إليك فيتامينات تجدد البناء

تتجدد خلايا جلد الإنسان كل 27 يوماً، لذلك يلعب التوازن الغذائي دوراً هاماً في إعادة البناء السليمة للبشرة فتبدو نضرة وحيوية. وخلال هذه الفترة التي تقل عن شهر يمكن للجلد إذا توفرت له المغذيات المطلوبة إصلاح الخلايا التالفة، سواء كان سبب التلف أشعة الشمس أو الجروح أو قلة العناية بالبشرة.

فيتامين “سي”.

لهذا الفيتامين أهمية خاصة، فهو يقلل تجاعيد البشرة، ويخفّف آثار أشعة الشمس فوق البنفسجية، بينما يؤدي نقصه إلى تأخر شفاء الجروح. ولتحصل على فيتامين “سي” تناول الفراولة (الفريز)، والحمضيات كالبرتقال واليوسفي، والمانجو، والبروكلي، والطماطم (البندورة)، والبطاطا الحلوة.

فيتامين “إي”.

من أهم الفيتامينات لمظهر وحيوية البشرة فيتامين “إي” لأنه يحمي من تلف خلايا الشفرة الوراثية (دي إن إيه)، ومن آثار أشعة الشمس. للحصول على الفيتامين تناول البذور، والمكسرات، والزيوت النباتية، والخضروات الورقية كالسبانخ والملوخية والخس.

فيتامين “أ”.

لبشرة صحية خالية من حب الشباب ومن حروق الشمس احرص على تناول ما يكفي من فيتامين “أ”. يوجد الفيتامين في البيض والخضروات الورقية والفواكه الفراء والبرتقالية، والكبد، والحليب ومنتجاته، والبطاطا الحلوة.

فيتامينات “ب”.

يوجد 12 نوعاً من فيتامينات “ب”، ويمكنك الحصول عليها من المكملات الغذائية ومن تناول الحبوب الكاملة كالأرز البني، والخبز الأسمر، والبقول، والبيض.