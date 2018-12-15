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باكستان تستدعي السفير الإيراني بسبب «هجوم إرهابي»

باكستان تستدعي السفير الإيراني بسبب «هجوم إرهابي»
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تواصل – وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السفير الإيراني لدى إسلام أباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية، وتنفيذهم هجوما على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج، تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران، وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة جنود من رجال فِرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية، وإصابة أربعة عشر آخرين، عندما شن مسلحون هجومًا على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة “كيتيش” المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وتبنت منظمة “جيش تحرير بلوشستان” المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.

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