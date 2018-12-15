قرار مهم من «الجمارك» يتعلق باحتفالات «أعياد الميلاد»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، منع دخول ما يسمى بـ”شجرة الميلاد – الكريسماس” إلى المملكة، مع اقتراب نهاية العام الميلادي 2018.

جاء توضيح الجمارك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “يُمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسماس)”.

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك أن كمية المعسل المعفاة من الرسوم الجمركية هي 500 جرام فقط، مشيرة إلى أن ما يزيد على تلك الكمية يستوجب الإفصاح ودفع الرسوم المستحقة.

وأكدت أنه إذا كانت الكميات لغرض الاستيراد التجاري، فيتوجب التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، كمستورد للتبغ ومشتقاته.