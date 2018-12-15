«ترامب»: رحيل وزير جديد في الحكومة خلال أيام

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم السبت، أن وزير الداخلية في إدارته، ريان زينك، سيغادر منصبه بنهاية العام الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” وزير الداخلية ريان زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام، بعد أن خدم لمدة نحو عامين، لقد حقق ريان الكثير خلال فترة عمله، أريد أن أشكره نظير الخدمات التي قدمها لأمتنا”.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن وزير الداخلية الجديد الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك، بعد يوم من تعيين ترامب، رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بدلا من الجنرال جون كيلي.

وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات سواء لخلافات مع إدارة الرئيس أو ارتباط بالتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، والذي تنفيه موسكو.

وأعلن ترامب في أكتوبر الماضي استقالة مندوبته بالأمم المتحدة، نيكي هيلي. كما أقال الشهر الماضي وزير العدل جيف سيشنز لخلافات حول التحقيقات التي يجريها مولر.