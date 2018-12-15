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الغذاء والدواء تكشف حقائق مهمة متعلقة باستخدام «الميكروويف»

الغذاء والدواء تكشف حقائق مهمة متعلقة باستخدام «الميكروويف»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، المهندس علي الضلعان، حقيقة بعض الشائعات التي يرددها البعض عن استخدام الميكروويف.

وشدد الضلعان، خلال استضافته في الحلقة الثالثة من برنامج بودكاست غذاء ودواء، عبر الحساب الرسمي للهيئة بموقع التواصل تويتر، السبت، على ضرورة اتباع تعليمات الشركة الصانعة لاستخدام الميكروويف، وأنواع الطعام التي تستخدم فيه، وكذلك عدم فتح باب الميكروويف أثناء تشغيله، والالتزام بالصيانة السنوية على الأقل مرة واحدة، مؤكدًا أن استخدام الميكروويف آمن، في حالة الالتزام بشروط السلامة.

وتابع: إن صنع الطعام بواسطة المايكروويف لا يقلل من فائدته الغذائية أبدًا مقارنة بالطرق التقليدية المتبعة؛ حيث إن الطعام المطبوخ بواسطة المايكروويف يحتفظ بأكثر العناصر الغذائية؛ لأن عملية الطهو تكون أسرع وبدون استخدام الماء.

وأضاف، أن الأواني البلاستيكية غير آمنة ولا ينصح باستخدامها في الميكروويف، كما أن بعض الأواني المعدنية لا ينصح باستخدامها لأنها تعكس موجات المايكروويف، مطالبًا باستخدام الأواني التي عليها علامة توضح أنها ممكن استخدامها بجهاز الميكروويف.

وقال الضلعان: إن هناك بعض المفاهيم المغلوطة حول استخدام الميكروويف، ومنها أنه أثناء الطبخ تصبح المادة المطبوخة مشعة، وهذا غير صحيح؛ لأن الإشعاع ينتهي عند قفل الميكروويف.

وأشار إلى أن الميكروويف عبارة عن جهاز يستخدم لطبخ الطعام أو إعادة تسخينه، عن طريق موجات كهرومغناطيسية دقيقة ذات ترددٍ عالٍ؛ حيث يصدر الأنبوب الإلكتروني (magnetron) الموجات الكهرومغناطيسية، فتنتشر داخل جهاز المايكروويف بعد إغلاق الباب الخارجي عن طريق مروحة معدة لذلك، وتتغلغل تلك الموجات داخل الطعام، فتمتصها جزيئات الماء وتنتج الحرارة اللازمة لتسخين الطعام أو طبخه.

ونصح “الضلعان” النساء الحوامل بعدم الوقوف أمام باب الميكروويف أثناء فتحه، لكنه أكد عدم وجود ضرر في استخدامه.

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