عمالة وافدة تستغل شقتين بطريقة مخالفة في الخبر

تواصل – الخبر:

تمكنت الفِرَقُ الرقابية في بلدية محافظة الخُبر من ضبط شقتين سكنيتين تديرهما عمالة وافدة بطريقة مخالفة.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر سلطان بن حامد الزايدي، وقال إن إدارة الخدمات في البلدية ضبطت شقتين مخالفتين للأنظمة في شارع مكة (مقابل سوق الحراج سابقًا)، أثناء القيام بجولة ميدانية ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية للتأكد من التزام جميع المحلات التجارية بالأنظمة البلدية.

وأضاف أنه تم ملاحظة عمالة وافدة تتردد على الشقق السكنية لفترات، وحملهم أكياس لحوم ومزاولة نشاط مخالف للأنظمة، من خلال تقطيع اللحوم وتغليفها ثم تخزينها بالسكن بشكل مخالف للأنظمة الصحية.

وأكد ضبط المخالفين وتسليمهم إنذارات للمراجعة، وإتلاف 200 كيلوجرام من اللحوم و(13) كرتونًا من العصائر، مؤكدًا أنه تم تطبيق العقوبات والجزاءات، وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.