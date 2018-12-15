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حادث مروع أثناء مطاردة طير في رحلة صيد بالأردن.. وفاة سعودي وكويتي

حادث مروع أثناء مطاردة طير في رحلة صيد بالأردن.. وفاة سعودي وكويتي
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تواصل – فريق التحرير:

توفي مواطن سعودي وآخر كويتي وأصيب اثنان من المرافقين في رحلة صيد بالأردن، أمس الجمعة.

وتعرض أفراد الرحلة لحادث تصادم وقع في منطقة حدود الكرامة باتجاه الجنوب داخل الصحراء في موقع وعر، حيث وقع التصادم بين مركبتين تحمل إحداهما لوحات سعودية والأخرى كويتية، وذلك أثناء مطاردتهم لأحد الطيور، بحسب تصريحات المصابين في الحادث.

وكانت إحدى المركبتين تقل كويتيين أحدهما ضابط أصيب إصابة متوسطة، فيما توفي الآخر، والمركبة الأخرى تقل سعوديين توفي الأول وأصيب الآخر بإصابة وصفت بالمتوسطة، فيما كان هناك مواطن أردني مرافق إصابته متوسطة، وتم نقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرقي الأردن.

وتتابع السفارة السعودية في الأردن مجريات الحادث، وبتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، تم نقل المصاب إلى المدينة الطبية في العاصمة عمان، ويجري حاليا نقل جثمان المتوفى ـ بناء على رغبة ذويه ـ إلى المملكة العربية السعودية.

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