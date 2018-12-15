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فريق عمل لبحث مشاكل 70 مدرسة بالأحياء الشعبية في المدينة

فريق عمل لبحث مشاكل 70 مدرسة بالأحياء الشعبية في المدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

كشفت مصادر مطلعة بإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عن تشكيل فريق عمل مكون من 19 مسؤولا بمختلف الإدارات لبحث كيفية حل المشاكل المتفاقمة لنحو 70 مدرسة بالأحياء الشعبية، خاصة بعد توتر العلاقة فيها بين الطلاب والمعلمين والتي كان آخرها طعن مدير مدرسة بحي وعيرة من قِبل أحد الطلاب.

وقالت مصادر إن مجلس إدارة التعليم قرر وضع سقف زمني لا يتعدى 60 يوماً لحل تلك الإشكاليات، وذلك تجنبا لحدوث مشاكل بالمستقبل خاصة بالمدارس الثانوية، بحسب “مكة”.

وأشارت المصادر، إلى أن مهام فريق العمل، تتمثل في تقديم دراسة عن الأحياء واحتياجاتها وأسباب تدني المستوى التعليمي بها، وإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لتطوير مدارسها وتحديد طرق دعمها من إدارة التعليم أو الإدارات الحكومية الأخرى، ووضع خطط تنفيذية لرفع المستوى التعليمي.

وكانت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة ألقت القبض الشهر الماضي على طالب أقدم على طعن مدير مدرسته الثانوية أثناء الفسحة الدراسية.

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