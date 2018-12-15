الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
0

تواصل – وكالات:

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، فجر السبت، خلال مواجهات في محيط مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن أخلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر يوم السبت، منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف لوكالة “وفا”: “إن العشرات اعتقلوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنزل”، مضيفا: “ألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية، واستخدمت مسدسات الكهرباء، وحتى الرصاص الحي لإخراج المتضامنين من المنزل”.

وذكرت وكالة “معاً” الإخبارية أن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 56 شخصاً، بالإضافة إلى اعتقال إلى نحو 100 آخرين كانوا معتصمين داخل المنزل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أوقفت بعضهم في مخازن فارغة قريبة من المنزل.

وقرر الكيان المحتل هدم منزل العائلة، بعد اتهام نجلها إسلام أبو حميد، بقتل جندي خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في مخيم الجلزون قبل أشهر، بعد إصابته بحجر.

وفي شهر يونيو اعتقلت قوات الاحتلال إسلام أبو حميد (32 عاماً) وما يزال موقوفاً، حيث جرى اتهامه بقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام نفذه لمخيم الأمعري في رام الله، علماً أن إسلام قضى سابقاً سنوات في معتقلات.

وهدمت القوات منزل أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وذلك منذ مقتل نجلها عبد المنعم وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في المعتقلات، منهم أربعة يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية

اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية

الاحتلال الصهيوني يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها بيدها

الاحتلال الصهيوني يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها بيدها

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>