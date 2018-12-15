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بالصور.. ترحيل 450 «إثيوبيًّا» إلى بلادهم

بالصور.. ترحيل 450 «إثيوبيًّا» إلى بلادهم
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تواصل – متابعات:

أرسلت السلطات بالمملكة، نحو 450 سجيناً إثيوبياً إلى بلدهم، بعد أن أطلقت سراحهم من سجون جازان.

واستقبل مطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا المواطنين الإثيوبيين المفرج عنهم بعد توقيفهم لمشاركتهم في أنشطة مخالفة للأنظمة، وذلك بحضور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن السلطات بالمملكة وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات، على أن يتم إرسال مجموعة أخرى مماثلة تضم 450 شخصاً آخر خلال الأيام المقبلة.

 

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