الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

دوريات لنقل الطلاب.. في هذه الحالة

دوريات لنقل الطلاب.. في هذه الحالة
0

تواصل – جدة:

تنشر إدارة مرور محافظة جدة اعتباراً من غدٍ الأحد دوريات المرور الرسمية والسرية بالطرق لتنظيم وتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم مع بداية الاختبارات لنصف العام.

وقال مدير “مرور جدة” العميد سليمان الزكري إنه تم تخصيص عدد من دوريات المرور لتتمركز في نقاط محددة أيام الاختبارات لتقوم بمساعدة الطلاب وإيصالهم إلى مدارسهم في حال تعرض سياراتهم لأعطال.

وأبان أن خطة المرور تشمل تمركز دوريات سرية ورسمية أمام المدارس لضبط أي مخالفات مرورية كالتفحيط، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق كل من يتم ضبطه يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها نظاماً.-حسب “المدينة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ماذا تفعل عند فقدان إحدى لوحات مركبتك؟.. «المرور» يوضح

ماذا تفعل عند فقدان إحدى لوحات مركبتك؟.. «المرور» يوضح

«المرور»: 4 إجراءات ضرورية لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال

«المرور»: 4 إجراءات ضرورية لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال

ضبط 4.3 كجم من الشبو المخدرة بـ«جدة» (فيديو)

ضبط 4.3 كجم من الشبو المخدرة بـ«جدة» (فيديو)

سُحب دخان في سماء جدة.. والدفاع المدني يكشف خسائر الحريق (صور)

سُحب دخان في سماء جدة.. والدفاع المدني يكشف خسائر الحريق (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>