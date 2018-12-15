حاول الهرب.. القبض على قاتل الثلاثيني ضحية الشرائع بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قـتل المواطن الذي توفي فجر أمس الجمعة عقب ترجله من سيارته بشرائع مكة متأثراً بعدة طعنات تعرض لها.

وأوضحت مصادر أن شرطة مكة تمكنت بعد البحث والتحري من القبض على الجاني مساء أمس الجمعة أثناء محاولته مغادرة مكة المكرمة، حيث اتضح أن الجاني مواطن.

وبحسب مصادر إعلامية أوقف المجني عليه -ثلاثيني- سيارته بجوار حديقة بمخطط الشرائع 11، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول الخميس، ونزل منها غير أنه سقط على الأرض، وتبين لفرق الأمن والهلال الأحمر التي باشرت الحادث أنه فارق الحياة متأثراً بعدة طعنات تعرض لها.