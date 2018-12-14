الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

إحالة وكيلة وزارة التعليم «هيا العواد» للتقاعد نظاماً

إحالة وكيلة وزارة التعليم «هيا العواد» للتقاعد نظاماً

«التعليم» تكشف حقيقة تعديل تاريخ عودة الإداريين

«التعليم» تكشف حقيقة تعديل تاريخ عودة الإداريين

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
0

تواصل – واس:

استشهد، أمس الجمعة، شاب فلسطيني من مخيم الجلزون، وأصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في المواجهات التي اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر طبية أن جيش الاحتلال أصاب الشاب محمود يوسف نخلة برصاصة حيّة في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، حيث فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته، ليعلن عن استشهاده متأثرًا بجروحه البليغة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، منها 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى نقل 3 منها للمستشفيات، و18 إصابة بالغاز المسيل للدموع، جرى تقديم العلاج اللازم لها ميدانيا .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية

اغتيال 3 فلسطينيين واعتقال 38 آخرين في الضفة الغربية

الاحتلال الصهيوني يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها بيدها

الاحتلال الصهيوني يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها بيدها

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل

الأردن تنفي علاقتها ببيع أراض في القدس للاحتلال الصهيوني

الأردن تنفي علاقتها ببيع أراض في القدس للاحتلال الصهيوني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>