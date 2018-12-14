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ضبط 26 كجم مشغولات ذهبية لا تحمل علامات تجارية في جدة

ضبط 26 كجم مشغولات ذهبية لا تحمل علامات تجارية في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبط مراقبو وزارة التجارة والاستثمار، أمس الجمعة، مجوھرات لا تحمل العلامة التجارية للمورد داخل منشأتین في مدينة جدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشغولات الذھبیة المضبوطة يبلغ عددھا 5671 قطعة تزن 26 كیلوجراماً، لافتة إلى أنھا سحبت عینات منھا لإخضاعھا للفحص والتحقق من نظامیة عیاراتھا.

وأفادت أن المسؤولین عن المنشأتین أحیلوا إلى النیابة العامة، ويُواجھون في حال ثبتت التھم علیھم عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عامین أو غرامة لا تزيد عن 400 ألف ریال، أو العقوبتین كلتیھا.

وأشارت الوزارة إلى أن ما ارتكبته المنشأتان يعد مخالفة لنظام المعادن الثمینة والأحجار الكريمة ولائحته التنفیذية، حیث ينص النظام على إلزام التاجر بتسجیل العلامة التجارية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، وأن يدمغ بھا جمیع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواء صنعت داخل المملكة أو المستوردة من الخارج.

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