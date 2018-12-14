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5 أطعمة ومشروبات يفضل عدم تناولها لمرضى القولون العصبي

5 أطعمة ومشروبات يفضل عدم تناولها لمرضى القولون العصبي
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة إلى أن شخصاً من كل 5 أشخاص يشكو في مرحلة ما من حياته من أعراض متلازمة القولون العصبي، ومما يستدعي الحفاظ على نظام غذائي صحي يقلل من آلام القولون.

وتعتبر الفئة العُمرية بين 20 و30 سنة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة وخاصة النساء، فإذا كان لديك تقلصات في البطن، وانتفاخ، وغازات، وإمساك أو إسهال متكرّر عليك اختيار أطعمتك بالدقة، وفي كل الأحوال احرص على عدم تناول الأطعمة الـ 5 التالية:

* الحليب ومنتجاته من الأطعمة التي تزيد غازات البطن. لذلك احرص على تفادي الآيس كريم والجبن إلا إذا تناولت إنزيم اللاكتيز الذي يحيّد تأثر اللاكتوز الموجود في الحليب والذي يسبب الغازات.

* المشروبات الغازية: تسبب الأطعمة التي تحتوي على فركتوز تأثيراً مشابهاً لمنتجات الحليب، ويُستخدم الفركتوز في المشروبات الغازية بكثرة.

* العصائر المحلاة: تناسب مرضى القولون الصعبي، وتحتوي الحمضيات على القليل من الفركتوز، لذلك يمكنك تناول البرتقال واليوسفي والجريب فروت دون قلق.

* الفواكه المجففة: تحتوي أيضا على نسبة عالية من الفركتوز.

* البصل والثوم ليسا من الأطعمة الصديقة لأعراض القولون العصبي.

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