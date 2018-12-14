الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

وزير الإسكان: نستهدف 12 ألف عقد تمويل عقاري شهرياً

إحالة وكيلة وزارة التعليم «هيا العواد» للتقاعد نظاماً

إحالة وكيلة وزارة التعليم «هيا العواد» للتقاعد نظاماً

«التعليم» تكشف حقيقة تعديل تاريخ عودة الإداريين

«التعليم» تكشف حقيقة تعديل تاريخ عودة الإداريين

إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة في البطن بـ«طوارئ الخرمة»

إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة في البطن بـ«طوارئ الخرمة»
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، اليوم الجمعة، من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني تعرض لطعنات نافذه بآلة حادة في البطن بعمق 6سم.

وأوضح مدير المستشفى العام محمد بن هليمة، أنه عند الساعة 8 صباحا وصل إلى الطوارئ شاب يعاني من جرح قطعي طعني نافذ بالبطن مع وجود نزيف شديد، وتم على الفور متابعة الحالة وإخضاعها لعملية استكشافية عاجلة.

وتابع أنه: “تبين وجود تهتك بجدار المعدة وجرح قطعي بالكبد وتهتك بالمساريقه الأمعاء وقطع في أحد الأوردة المغذية للمعدة، وعلى الفور، أوقف الفريق الطبي النزيف وربط الوريد النازف وعمل غرز جراحية بجدار المعدة وتمكن من إصلاح التهتك ووقف نزيف الجرح القطعي بالكبد وتزويد الحاله بكميات بديله للدم المفقود، واستقر الوضع العام للحالة ليتم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف للمتابعة واستكمال العلاج اللازم”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

والد العريس المطعون بخميس مشيط يكشف تطورات حالته الصحية

والد العريس المطعون بخميس مشيط يكشف تطورات حالته الصحية

بالفيديو.. مشاجرة بالعصي داخل قسم الحوادث بمستشفى كويتي

بالفيديو.. مشاجرة بالعصي داخل قسم الحوادث بمستشفى كويتي

مواطن سعودي رئيساً لمركز طبي شهير بأمريكا بسبب كفاءته

مواطن سعودي رئيساً لمركز طبي شهير بأمريكا بسبب كفاءته

جريمة مروعة بالعرضيات.. شاب يسدد 7 طعنات قاتلة لوالد زوجته

جريمة مروعة بالعرضيات.. شاب يسدد 7 طعنات قاتلة لوالد زوجته

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>