أرامكو تعلن شروط برنامج الابتعاث لحملة الثانوية

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين في أرامكو السعودية وهو برنامج مختار بعناية لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم/ـة طالب/ـة منتظم/ـة في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ أو حديث التخرج في مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ

2 – في حال حصول الطالب/ـة على معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي ومعدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي. يتوجب على الطالبة الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

3 – في حال حصول الطالب/ـة على معدل تراكمي بين (85% إلى 89.99%) للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي ومعدل تراكمي بين (85% إلى 89.99%) في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي، يتوجب على الطالب/ـة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

4 – على كل متقدم/ـة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل دخوله لقاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي، وعدا ذلك، فلن يسمح له بدخول قاعة الاختبار.

5 – ألا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 22 سنة هجرية.

التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة لعام 2019:

1 – الهندسة الكهربائية.

2 – الهندسة الكيميائية.

3 – الهندسة المدنية.

4 – الهندسة الميكانيكية.

5 – الهندسة البيئية.

6 – الكيمياء.

7 – مالية.

8 – نظم المعلومات الجغرافية.

9 – هندسة وعلوم المواد.

10 – إدارة الأمن.

11 – علوم الأرض (جيولوجيا).

12 – علوم البحار.

13 – علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر.

14 – قانون جنائي.

15 – علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء).

16 – هندسة البترول.

17 – هندسة البحار.

18 – هندسة البرمجيات.

19 – إدارة سلسلة التوريد.

20 – هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية).

21 – هندسة السلامة.

22 – هندسة النظم.

التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2019:

1 – الكيمياء.

2 – الهندسة الكهربائية.

3 – الهندسة الكيميائية.

4 – الهندسة الميكانيكية.

5 – الهندسة المدنية.

6 – إدارة سلسلة التوريد.

7 – علوم الأرض (جيولوجيا).

8 – علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر.

9 – علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء).

10 – علوم وهندسة المواد.

11 – مالية.

12 – محاسبة.

13 – هندسة اتصالات.

14 – هندسة البرمجيات.

15 – هندسة البترول.

16 – هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية).

17 – إدارة الموارد البشرية.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م الساعة 8:00 صباحاً وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/25م الساعة 3:00 مساءً، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).