خلال عامين.. 19 مشروعاً يوفر 37 ألف وحدة سكنية في مكة والمدينة

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كشف برنامج سكني عن إجمالي عدد المشاريع السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج سكني، حيث وصل عددها في المنطقتين إلى 19 مشروعاً توفر أكثر من 37,481 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، ومشاريع الوحدات السكنة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت إحصائية نشروها موقع سكني أن منطقة مكة المكرمة اشتملت على 12 مشروعاً على مساحة إجمالية جاوزت 11 مليون و327 ألف متر مربع، توفر نحو 30,787 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، منها مشروعان للفلل الجاهزة توفر 1,307 فيلا سكنية جاهزة، و10 مشاريع تحت الإنشاء تحوي 29,480 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية.

وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج 10 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة مكة، منها مشروعا جوهرة الرصيفة وريتاج مكة في العاصمة المقدسة وأعالي جدة وتلال الغروب وبوابة التحلية في مدينة جدة، في حين حظيت الطائف بمشروعي مدينة الورود على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع ومشروع الفتح.

أما مدينة رابغ فقد حظيت بـ 3 مشاريع هي الشروق 1 و2 ومشروع ديار رابغ، إضافة إلى مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في كل من الخرمة والقنفذة.

أما المدينة المنورة، فحصلت على 7 مشاريع بمساحة إجمالية جاوزت 2 مليون و217 ألف متر مربع، توفر نحو 6,694 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها مشروع فلل جاهزة يضم 149 وحدة سكنية، و6 مشروعات تحت الإنشاء تحوي 6,545 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.

وتشمل مشاريع المدينة التي أعلن عنها البرنامج 6 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص في المدينة المنورة هي مشروع الجوار ودرة المدينة 1 ودرة المدينة 2 وبوابة طيبة، ومشروعان في محافظة ينبع هما لؤلؤة الديار، ورواسن، إضافة إلى مشروع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في خيبر.