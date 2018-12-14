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اليمن.. مقتل 7 من ميليشيا الحوثي في معارك بالضالع

اليمن.. مقتل 7 من ميليشيا الحوثي في معارك بالضالع
Members of the Yemeni army ride on the back of military trucks near the Red Sea coast city of al-Mokha, Yemen January 23, 2017. REUTERS/Fawaz Salman - RTSX06V
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تواصل – واس:

قتلت قوات الجيش اليمني، وأسرت عشرة من مسلحي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت.

وأسفر القصف وفقاً للمصدر عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأسرت قوات الجيش اليمنية، بحسب المصدر، ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.

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