«التعليم» تنشر النسخة الإلكترونية من المقرر الجديد على طلاب الثانوية

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تواصل – فريق التحرير:

طرحت وزارة التعليم عبر موقعها نسخة إلكترونية من كتاب “القانون في حياتنا”، الذي تقرر أن يكون ضمن المقررات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية، بدءاً من الفصل الدراسي الثاني.

وتوضح وزارة التعليم، أن الكتاب يهدف لتعريف الطلبة بمعنى القانون والعوائل القانونية وأنظمة الحكم، واطلاعهم على القواعد الدستورية في المملكة، وأن يتعرفوا على الربط بين السلطات الثلاث في المملكة.

ويتضمن الكتاب مدخلاً لفهم القانون، مبيناً أن كلمة “قانون” كلمة يونانية الأصل وتعني العصا المستقيمة، وتستخدم الكلمة لشرح أي علاقة مطردة بين ظاهرين تؤدي لنتائج أو نتيجة مستقيمة، مشيراً لتطور القانون إلى فروع ونظم عديدة منها القانون الجنائي والمدني، والدستوري، والعام، وقانون الإجراءات، وغيرها من النظم القانونية.

ويعرّف الكتاب الطلاب بالعوائل القانونية بأنواعها الثلاث وهي: “العائلة القانونية الإسلامية، والعائلة القانونية الأنجلوسكسونية، والعائلة القانونية اللاتينية، مشيراً إلى تنوع أنظمة الحكم بين “ملكية، ورئاسية، وبرلمانية”.

كما يشرح الكتاب للطالب القواعد الأساسية الدستورية في المملكة، المتمثلة في “النظام الأساسي للحكم”، مبيناً أنه يستند إلى الشرع الإسلامي، مشيراً إلى أن النظام الأساسي يحدد نظام الحكم في المملكة، ومقومات المجتمع السعودي والأسرة، والمبادئ الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.

كذلك يحدد النظام الأساسي واجبات الأفراد والسلطة بجانب السلطات الثلاث بالدولة التنظيمية والتنفيذية والقضائية، ويبين الشؤون المالية للدولة، بجانب الأحكام العامة الأخرى.

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