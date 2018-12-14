إجراءات لحماية 370 «مجمعاً معدنياً» من منقبي الذهب المخالفين

تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ عدد من الإجراءات حيال حماية 370 موقعاً من منقبي الذهب المخالفين، الذين انتشروا في الآونة الأخيرة، ووردت بلاغات بشأن ممارستهم لأنشطة التنقيب في أماكن متعددة دون تصريح.

وقالت الوزارة، إنها تقوم بإجراءات عدة للمحافظة على الخامات المعدنية في كافة مناطق المملكة ومنها خام الذهب والخامات المعدنية الأخرى.

وحددت الوزارة المواقع المعتمدة وحجزتها للنشاط والاحتياطي التعديني في المملكة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية وقامت بإشعار إمارات المناطق والجهات المعنية بمواقع الخامات المعدنية وخرائطها لتوزيعها على الجهات ذات الاختصاص لضمان عدم التعدي أو الإحداث فيها.

وبلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية في المملكة 370 مجمعاً تعدينياً تزيد مساحتها على (65) ألف كم2، ولا تزال الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات في سبيل المحافظة على هذه المواقع تقوم الوزارة بترسيم وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية ووضع علامات حدودية ولوحات تعريفية على حدودها.

وأكدت الوزارة أن أحكام نظام الاستثمار التعديني نصت على حماية مواقع الخامات المعدنية محل الاستغلال، أو الكشف من قبل حاملي الرخص التعدينية المختلفة وتحديدها وتسويرها بعلامات حدودية.

وأضافت أن المراقبين من الوزارة يقومون بجولات متابعة ميدانية على مواقع التمعدن ومنها مواقع الذهب وغيره من الخامات المعدنية لضبط المخالفين في كافة مناطق المملكة، وكذلك يُشارك مندوبون من الوزارة مع مندوبين من إمارات المناطق والمحافظات والمراكز في جولات ميدانية مشتركة بصورة دورية لمتابعة الأنشطة المخالفة في المناطق المفتوحة والمستهدفة من قبل هؤلاء المخالفين للتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الجولات نحو 16 جولة خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب “الوطن”.

كما أن الوزارة تقوم بمتابعة البلاغات الواردة عبر مختلف الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف أو الخطابات الرسمية من الجهات الحكومية، أو الشركات التي ترد للوزارة حول التنقيب عن الذهب بصورة مخالفة، وإرسال المختصين بالوقوف على مواقع البلاغات وتطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني بحق المخالفين.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين، قالت إنه وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية؛ فإنها تفرض غرامة مالية وإيقاف النشاط المخالف عن طريق الجهات التنفيذية، ومصادرة الأجهزة التي يتم ضبطها مع المخالفين.

كما تم التعميم على إمارات المناطق والجهات المختصة مشكورين، بقيام اللجان المختصة بضبط المخالفين في كافة مناطق المملكة، وتزويد الوزارة ببياناتهم لاتخاذ اللازم بحقهم؛ وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.