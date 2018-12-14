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بالفيديو.. ملصقات ثورية تمنع فساد الفاكهة والخضار

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تواصل – وكالات:

يعد فساد الطعام من أكبر التحديات التي تواجهنا في هذا العصر، حيث إن 52% من المحاصيل من الفاكهة والخضار تفسد قبل الوصول إلى المستهلكين.

وللحيلولة دون فساد المحاصيل بسرعة، توصلت إحدى الشركات الماليزية إلى حل بسيط وفعال لهذه المشكلة، عبر إنتاج ملصق صغير يحافظ على الثمار من التلف لمدة تصل إلى أسبوعين.

ويتم إنتاج ملصقات “ستيك فريش” بطريقة مختلفة عن الملصقات الأخرى التي نراها على الفاكهة؛ إذ إنها تحتوي على تركيبة طبيعية خاصة من المواد العضوية تعمل على إبطاء عملية النضج، وتحافظ على الثمرة طازجة لفترة أطول.

وتشمل المواد التي تدخل في صناعة اللصاقة الجديدة، خليطاً من كلوريد الصوديوم المتأين وشمع العسل، التي تساعد على إبطاء النشاط البكتيري في الثمار؛ وبالتالي تأخير عملية النضج والتلف.

من جهته قال ناطق باسم الشركة المصنعة بأن اللصاقات الجديدة آمنة تماماً ويمكن تناولها مع الفاكهة دون أن تتسبب بأي أضرار صحية.

يُذكر بأن زافري زين الدين، مؤسس شركة “ستيك فريش”، شارك في أبحاث بالتعاون مع جامعة سيلانجور بوترا الماليزية، ومعهد ماردي وستاندرد، ومعهد الأبحاث الصناعي في ماليزيا، لتطوير واختبار ملصقاته، على مدى ثلاث سنوات.

ووفقاً لشركة ستيك فريش فإن الملصقات الثورية لا تقوم بإبطاء عملية النضج فحسب، وإنما تمنع تطور العفن على الفاكهة؛ وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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