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«الغذاء والدواء» تحذر من شراء المنتجات الغذائية عبر الإنترنت

«الغذاء والدواء» تحذر من شراء المنتجات الغذائية عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء المنتجات الغذائية عبر الإنترنت، لأنه قد يشكل خطورة على صحة الإنسان؛ وذلك لـ8 أسباب، في مقدمتها حدوث تغير في صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة أثناء التخزين والنقل.

وقالت الهيئة: إن المواد الغذائية المشتراة عبر الإنترنت تكون من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما، وقد تحتوي على مواد مضافة غير مسموح بها في الأغذية، أو محظورة أو محرمة.

وأضافت أن هذه المنتجات قد تكون محفوظة بطريقة سيئة تؤثر في صفات المادة الغذائية وصلاحيتها، أو قد تكون المخازن غير نظيفة، كما أن وسيلة النقل قد تكون غير ملائمة.

وأوضحت أن الملصقات الموضوعة على المنتجات المعروضة على الإنترنت قد تكون غير مطابقة للواقع، أو قد تكون المعلبات منتفخة بسبب خطأ في عملية التعبئة.

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