21 ملياراً حجم إنفاق المواطنين على التعليم الأهلي سنوياً

تواصل – الرياض:

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، خالد الخضير، إن عدد المدارس الأهلية بالمملكة يقدر بنحو 5500 مدرسة، مقابل 300 ألف مدرسة حكومية.

وأوضح “الخضير”، خلال كلمته بديوانية ماجد العمري، أن المدارس الأهلية يدرس بها مليون طالب وطالبة، في حين ينتظم 5 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بالمدارس الحكومية، وفقاً لصحيفة “مكة”.

وأشار إلى أن إنفاق الأسر السعودية على التعليم الأهلي يصل إلى 21 مليار ريال سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق التعليم الأهلي في 2023 إلى 45 ملياراً.

وأضاف، أن قطاع التعليم الأهلي الذي يقوم على أغلب مؤسساته أفراد؛ لايزال يعتمد على الدعم الحكومي، مؤكداً أن الوضع سيتغير مع رؤية 2030، بحيث ستكون المدارس والجامعات الأهلية قادرة على دعم نفسها.