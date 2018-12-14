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مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تتصدر نتائج اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي

مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تتصدر نتائج اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي
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تواصل – فريق التحرير:

حققت مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان المراكز الأولى على مستوى المنطقة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية (1437هـ – 1438هـ – 1439هـ) ، وذلك وفق النتائج التي أعلنها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب .

وجاءت ثانوية النجامية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي في المركز الأول تلتها ثانوية الرازي وثانوية معاذ بن جبل من مكتب التعليم بوسط جازان فيما حققت ثانوية الجرادية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي المركز الرابع.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن التعليم في الحد الجنوبي لا يقل كفاءة وجودة عن بقية محافظات ومناطق المملكة وذلك بفضل الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة والتوجيه الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد وبفضل الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة التعليم لهذه المدارس ، مبيناً أن ثانوية النجامية تعد من المدارس المتميزة وتعد نموذجاً يحتذى به في البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للإبداع والتحصيل ، مشيراً إلى أن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني وخلال زيارته لمدارس الحد الجنوبي اطلع على تجربة المدرسة وعلى الجهود التي يبذلها منسوبوها وشاهد عرضا يحكي إنجازات المدرسة وجهودها وأشاد بها وقدم الشكر لقائدها وجميع منسوبيها.

وقدم الأحوس الشكر لجميع المدارس المتميزة طلاباً ومعلمين وقادة على جهودهم متمنياً لجميع مدارس المنطقة دوام التميز .

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