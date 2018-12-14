«التعليم» تكشف حقيقة تعديل تاريخ عودة الإداريين

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تواصل – فريق التحرير:

علّق المتحدث الرسمي لوزارة التعلیم مبارك العصیمي على الأنباء المتداولة بشأن إلغاء قرار عودة الإداريین في 18 ذي القعدة المقبل، نافیاً الأنباء بشأن ھذا الأمر.

وقال العصیمي إن الوزارة لم تصدر أي قرار بتعديل أو تغییر على موعد عودة الإداريین والمقررة يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1440ھـ.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إلى أن عودة جمیع منسوبي المعاھد والمدارس والمراكز في جمیع مراحل التعلیم العام “رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي” باستثناء المعلمین الممارسین للتدريس؛ ستكون في موعدھا حسب التقويم التفصیلي للعام الدراسي (1439 /1440ھـ).

 

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