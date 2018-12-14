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حادث شنيع.. وفاة وإصابة 10 مواطنين في تصادم 3 مركبات بـ«الليث»

حادث شنيع.. وفاة وإصابة 10 مواطنين في تصادم 3 مركبات بـ«الليث»
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تواصل – الليث:

لقى 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في حادث مروري شنيع، وقع بين 3 مركبات على طريق الساحل باتجاه ميقات يلملم، وباشرت فرق مرور الليث التحقيق في الواقعة.

وتلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة طريق الساحل بعد طفيل باتجاه الميقات، بلاغا بوقوع حادث مروري بين ثلاثة أطراف؛ المركبة الأولى جيب صالون، والمركبة الثانية من نوع كامري، والثالثة من نوع جيب “اف جي”، نتج عنه وفيات وإصابات.

وباشرت فرق الهلال الأحمر وأمن طرق الحادث، فيما شرع مرور الليث بالتحقيق فيه لمعرفة الأسباب التي أدت إليه بحكم الاختصاص.

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