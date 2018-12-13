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مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة والدته (فيديو)

مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة والدته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم مواطن أحد مستشفيات الخرج، بالتسبب في وفاة والدته التي كانت تعاني من حالة ربو.

وقال المواطن سعد الدوسري، في برنامج يا هلا على روتانا خليجية، إن والدته دخلت المستشفى يوم الاثنين الموافق 18-3-1440هـ أي منذ 14 يوماً تقريباً.

وأضاف: “أعطوها مضاداً حيوياً دون إجراء اختبار حساسية، حيث تعرضت لحساسية الأربعاء، وعلى الفور قرروا إيقاف المضاد، وسجلوا في الملف عدم إعطاء أي حقن.. دواء عبر الفم فقط”.

وتابع الدوسري أن حالة والدته تحسنت بعدها بيومين، وفي صباح يوم الجمعة، قامت الممرضة بإعطائها حقنة، وفي أقل من 3 دقائق وافتها المنية، بعد إصابتها بحالة تشنج.

 

 

 

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