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«العمل»: توفير 16 ألف وظيفة للمواطنين في هذا القطاع قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، عن اقتراب الوزارة من توقيع عدة مذكرات توظيف مع عدة قطاعات أولها الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” أن الوزارة تترقب توفير 16 ألف وظيفة للمواطنين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عدة قطاعات ستشهد توفير وظائف بها للمواطنين المرحلة المقبلة من خلال توقيع مذكرات للتوظيف، على رأسها الاتصالات وتقنية والمعلومات والمقاولات والعقارات والسياحة، والتجارة، والتعليم، والصناعة والنقل، وكذلك المشروعات العملاقة التي تقام ضمن رؤية المملكة.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحديثة سيتم توقيع اتفاقيات معها لتسهيل توفير الوظائف بها خلال الفترة المقبلة لزيادة التوطين.

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