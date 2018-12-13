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رئيس وزراء الكيان الصهيوني: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

رئيس وزراء الكيان الصهيوني: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان “بقاء” الدولة العبرية على المحك.

وقال نتانياهو رداً على سؤال لصحافيين عن “الخط الأحمر” الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها، “إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا”.

وأضاف: “نقوم بما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو في نهاية المطاف إلى القضاء على الدولة العبرية”، وتابع “لا أستبعد شيئاً يمكن أن يكون ضرورياً لندافع عن أنفسنا”.

وأوضح نتانياهو أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه “في شكل مباشر” القوات الإيرانية على الأراضي السورية المجاورة، حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.

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