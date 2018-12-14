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أهالي طالبات «رهوة البر» يشتكون عدم وجود نقل مدرسي.. و«تعليم الباحة» تعلق

أهالي طالبات «رهوة البر» يشتكون عدم وجود نقل مدرسي.. و«تعليم الباحة» تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى أولياء أمور عدد من الطالبات بمدرسة عاتكة بنت يزيد في رهوة البر، من عدم وجود نقل مدرسي للطالبات، وعدم وجود حارس للمدرسة.

وأوضحت إدارة التعليم بالباحة، أن سبب مشكلة النقل المدرسي هو عدم استطاعة حافلات النقل المدرسي الدخول لمنازل الطالبات نتيجة لضيق الطريق المؤدي للمنازل، وذلك بعد شكوى قدّمها أولياء أمور الطالبات في مدرسة عاتكة بنت يزيد، ومعاناتهم من عدم توفير حارس مدرسة، ولا نقل مدرسي لمدة تزيد عن شهر.

وأشارت إدارة التعليم في الباحة إلى أنه تم التعاقد مع متعهّد خاص، وباشر مهمته بنقل الطالبات، ولظروفه الخاصة اعتذر عن عدم مواصلة تقديم الخدمة، وتم الإعلان مجدداً، وننتظر العروض المقدمة.

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