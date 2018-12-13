العثور على مفقودي الأفلاج بصحة جيدة

تواصل – الأفلاج:

عثرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، بالتعاون مع فريق غوث بالأفلاج على مفقودي الأفلاج المتغيبين منذ الثلاثاء الماضي، شرق البديع بالأفلاج، بصحة جيدة.

وكثفت فرق الدفاع المدني بالأفلاج وفريق غوث بالأفلاج، وبمساندة الجهات الأمنية، جهودها في عمليات البحث عن المفقودين، وفور الوصول للموقع الذي أرسله أحد المفقودين لوالدته، عُثر فقط على مكان وجود المفقودين.

وعلى الفور تم تتبع أثر المركبة حتى عُثر عليها متوقفة وبها شخصان، لتواصل بعدها فرق الدفاع المدني وغوث البحث عن المتبقين حتى تم العثور على البقية وعددهم اثنان.

يذكر أن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، كان قد وجه الجهات ذات الاختصاص بتكثيف البحث عن المفقودين، والإفادة عن تطورات البحث عنهم، حتى تم العثور عليهم شرق البديع، وجميعهم بصحة جيدة، ولله الحمد.