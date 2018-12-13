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«تنمية الخشابية» تنظم دورة تدرييبة عن الحياة الزوجية (صور)

«تنمية الخشابية» تنظم دورة تدرييبة عن الحياة الزوجية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية النسائية بالخشابية للفصل الدراسي الأول عدة برامج تشتمل على برامج وطنية وثقافية وصحية وتدريبية أسرية ومجتمعية.

ومن ضمن هذه البرامج، برنامج اليوم الوطني وكان بشراكة مجتمعية مع مدرسة الخشابية الابتدائية والمتوسطة، ثم حملة سرطان الثدي، تحت شعار (الفحص المبكر حياة) مع جمعية إحسان الطبية الخيرية بتواجد عربة الفحص للجمعية، ثم دورة تدريبة عن الحياة الزوجية تحت شعار (السعادة الزوجية هي وهو) من تقديم الأستاذة/ انتصار زميم.

ثم أقامت اللجنة، برنامجاً عن تغذية الأطفال تحت شعار (صعوبة التغذية الصحية عند الأطفال وكيفية التعامل معهم) قدمتها الدكتورة/ وفاء عبدالعال من شركة ابوت للتغذية، ثم دورة (مشروع أمومة) قدمتها الأستاذة /نهارية حسين.

كما نفذت اللجنة دورات الأسر المنتجة (أتقن صنعة)، وذلك بعدة ورشات منها صيانة الجوالات وبرمجتها، ودورة جماليات تركيب البخور.

 

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