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طقس الجمعة.. توقعات بسحب رعدية ممطرة على 9 مناطق

طقس الجمعة.. توقعات بسحب رعدية ممطرة على 9 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بالمملكة، غداً الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، رصدت فيه حالة طقس الجمعة: إن مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر”، وكذلك مناطق: “المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن، والأجزاء الشمالية من خرخير”، ستتأثر بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

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