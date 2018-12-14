ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة مخبأة داخل شحنات «رمان» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجمارك السعودية من ضبط كمیات ھائلة من الحبوب المخدرة القادمة من لبنان وسوريا، والتي تم إخفاؤھا في كراتین فاكھة الرمان، ضمن إرسالیة قادمة إلى المملكة.

وأظھر مقطعا فیديو رجال الجمارك، وھم يفتحون كراتین الرمان حیث تم تعبئتھا من أعلى بشكل طبیعي، فیما تم إخفاء أكیاس الحبوب المحظورة في مكان سري من أسفل.

وبین المقطعان كامل الكمیة بعد إخراجھا، وبدا واضحاً أنھا كمیة ضخمة وھائلة، قصد بھا الإضرار بالمملكة وأھلھا، إلا أن يقظة رجال الجمارك أحبطت المخطط.