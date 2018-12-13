وظائف تمريض شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

تواصل – الدمام:

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف طبية، لحملة الدكتوراه في تخصص التمريض؛ للعمل بالمسميات التالية (مدير التمريض “قسم الطب المنزلي أو وحدة طب صحة الأسرة”، ومدير التمريض “عيادة زرع الأعضاء المتعددة أو زرع المرضى المنومين”)؛ وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – مدير التمريض – قسم الطب المنزلي / وحدة طب صحة الأسرة (Nurse Manager – Home Medicine Department / Family Health Medicine Unit).

2 – مدير التمريض – عيادة زرع الأعضاء المتعددة / زرع المرضى المنومين (Nurse Manager – Multi Organ Transplant Clinic / Transplant Inpatient).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 2018/12/13م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).