النمسا.. ترحيل قائد بميليشيا الأسد رفع علم حزب الله

تواصل – وكالات:

تعتزم السلطات القضائية النمساوية، ترحيل المقاتل السابق في ميليشيات النظام السوري، ويدعى فادي شمعون، من أراضيها، بتهمة الانتماء إلى جماعات أو أحزاب إرهابية.

وكشفت الصفحات التي تديرها أجهزة أمن النظام السوري على الشبكة العنكبوتية، والعاملة على الدفاع عن شمعون ومنع ترحيله، أن سلطات التحقيق النمساوية، كانت استدعت فادي شمعون، بتاريخ الثامن من الشهر الجاري؛ للتحقيق معه، وأن نتائج هذا التحقيق، ستكون ترحيلاً للرجل الذي أعلن صراحة وأمام الكاميرات موالاته لحزب الله اللبناني المتورط مع الأسد بسفك دماء السوريين.

وكان فادي شمعون قد حمل علم حزب الله اللبناني، في مطار النمسا لدى استقباله عائلته في إطار نظام (لمّ الشمل) أوائل العام الجاري، وقام بوضع علم الحزب المصنف إرهابياً على كتفيه، ثم توجه بعبارات التأييد لرئيس النظام السوري بشار الأسد المعروف في أوروبا كأحد أشهر القتلة عبر التاريخ، ولا يُشار إليه في الرسوم إلا باللون الأحمر.

ووفق المعلومات المتوفرة؛ فإن أنصار المعارضة السورية عملوا منذ فترة، لدى السلطات النمساوية لإقناعها بتورط شمعون في أعمال عسكرية ضد السوريين، قاتل فيها لصالح الأسد منخرطاً في ميليشياته سافكاً دماء السوريين هو وعناصر الحزب الذي رفع رايته الصفراء في مطار النمسا؛ وهو الحزب الإرهابي الذي تحظر النمسا نشاطه أو جميع أشكال تأييده.

وفادي شمعون هو أحد قادة ميليشيات (الدفاع الوطني) التابعة لجيش رئيس النظام السوري بشار الأسد، وكان يحمل رتبة (قائد وحدة) عسكرية تقاتل في القامشلي والحسكة، مسقط رأس شمعون المذكور.