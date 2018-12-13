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محامي «صالح»: الدعم القطري شمل عناصر بالمؤتمر وليس الحوثيين فقط

محامي «صالح»: الدعم القطري شمل عناصر بالمؤتمر وليس الحوثيين فقط
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تواصل – الرياض:

كشف المحامي الخاص للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأحد المشاركين ضمن وفود المباحثات المشتركة مع الحوثيين فترة تحالفهم السابقة، محمد المسوري، قصة هروبه من صنعاء بعد المحاولات المتكررة من قبل الحوثيين للاعتداء عليه، لافتاً إلى أنه تمكن من الهرب بصعوبة.

وعن الدعم القطري للانقلابيين الحوثيين، قال المسوري: “إن الدعم القطري لم يكن مقصوراً على الحوثيين فقط، بل هناك شخصيات مؤتمرية قدمت قطر لهم دعماً كبيراً؛ للإضرار باليمن”.

وتطرق المسوري لعلاقته بالرئيس اليمني السابق، التي بدأت في أعقاب الخروج من الحكم، واختياره عضواً في فريق المحامين المترافعين في جريمة ضحايا جامع الرئاسة بصنعاء؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وأشار المحامي الخاص لصالح إلى أن علاقته بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، بدأت يوم تسليم العلم الوطني للرئيس الجديد عبدربه منصور هادي، في ذلك اليوم بدأت علاقتي معه.

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