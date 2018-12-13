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«التعليم» تفعل خدمة الهاتف الاستشاري مع بدء الاختبارات

«التعليم» تفعل خدمة الهاتف الاستشاري مع بدء الاختبارات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم – ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم – حرصها على تفعيل خدمة الهاتف الاستشاري في جميع مناطق المملكة، التي تُعنى بتقديم المشورة والحلول المناسبة للطلاب والطالبات من قِبَل مستشارين في إدارة التوجيه والإرشاد؛ وذلك عبر هاتف مركز الاتصال 19996؛ وذلك بشكل متزامن مع فترة الاختبارات التي يعيشها الطلاب والطالبات هذه الأيام.

وأشارت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد إلى أنها تفعّل في كل فصل دراسي خدمة “الهاتف الاستشاري” لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات؛ ‪ وذلك باعتبار الهاتف الاستشاري أحد أهم وسائل تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة عن بُعد من قِبَل فريقي وحدة الخدمات الإرشادية والاستشارية.

وتأتي هذه الخدمة تلبية لاحتياجات كل الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع التربوي؛ سواءً بهدف التنمية الشخصية أو المساعدة في حل المشكلات التي تواجههم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة للطلاب فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.

وتتميز خدمة الاستشارة الهاتفية الاتصالية بثلاث ميزات هي: المحافظة على التواصل اللفظي التام، وشيء من التواصل غير اللفظي بين المرسل والمستقبل، والسرية العالية، وتلقي المشورة وقت الحاجة.

من جهته، أوضح المدير العام للإرشاد الدكتور يحيى الخبراني، أن خدمة الهاتف الإرشادي انطلقت مع انطلاق وحدات الخدمات الإرشادية عام ١٤٢٣هـ، وتم متابعة الخدمة وتحسينها في الأعوام اللاحقة، كما تم الانتهاء من دليل الهاتف الإرشادي، الذي يحتوي على مهارات الاستشارة والميثاق الأخلاقي لمقدم الاستشارة.

كما تحدثت المدير العام للإرشاد “بنات” الأستاذة موضي المقيطيب، مؤكدة أن وحدات الخدمات الإرشادية للبنات بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تُعنى بتقديم عدد من الخدمات التخصصية، ومنها تقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطالبات عن طريق خدمة الهاتف الاستشاري، الذي من أهدافه مساعدة الطالبات على تجاوز الأزمات النفسية والتربوية التي قد يتعرضن لها عن طريق فريق متخصص بوحدة الخدمات الإرشادية، واستضافة بعض المتخصصين من جهات تخصصية أخرى.

إلى ذلك أوضح بلقاسم البركاتي مدير وحدات الخدمات الإرشادية، أن الهاتف الإرشادي يهدف إلى تقديم استشارات تخصصية للطلاب في المجالات النفسية والتربوية والتحصيلية، ويقوم عليها فريق في كل إدارة تعليمية من المتخصصين، ويتم استضافة متخصصين أيضاً من جهات أخرى، ويقدم خدمته طوال العام في الفترة الصباحية، ويتم تكثيف العمل به في الأسبوع التمهيدي والأسبوع الذي يسبق الاختبارات وأسابيع الاختبارات، ويستهدف الطلاب وأولياء أمورهم في فترتين صباحية ومسائية، ويتم متابعة التقارير الدورية للخدمة من قِبَل الإدارة العامة للإرشاد والتوجيه.

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