العجاجي بطالب بفرض 20% جمارك على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية

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طالب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المهندس رائد العجاجي بفرض جمارك تصل إلى 20% على الحديد المستورد؛ وذلك لتلافي الآثار السلبية التي تشكل خطراً على صناعة الحديد والصلب الوطنية.

وقال العجاجي: إن نتيجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تتطلب تطبيق الحدود القصوى للرسوم الجمركية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية “WTO”، التي تتراوح ما بين 10-20% على منتجات الحديد.

وأوضح خلال جلسة الحوار الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب التي أقيمت بدبي يومي 10- 12 ديسمبر الجاري أن انخفاض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة في المملكة والتي تبلغ 5% دفع المصدِّرين لاستهداف أسواق المملكة بكميات هائلة من منتجات الحديد، لذا ينبغي العمل على استعادة بعض التوازن.

ولفت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب هي الحرب التجارية الدولية المستعرة، التي بدأت شرارتها بفرض الولايات المتحدة رسوم وقاية بنسبة 25% على وارداتها، وتبعها في ذلك الاتحاد الأوروبي، ثم مجموعة من الدول مثل كندا، تركيا، روسيا، الهند، أرمينيا، وكازاخستان.