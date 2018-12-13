الحديدة والأسرى في المقدمة.. تعرَّف على أهم ملامح اتفاق الأزمة اليمنية

تواصل- وكالات:

أعلن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، التوصل إلى اتفاقات عدة خلال مشاورات السويد بشأن اليمن، خاصة بالأزمة المستمرة منذ نحو 4 أعوام.

وكشف “غوتيريس”، أن طرفي الصراع توصلا إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة ومينائها، يقضي بإخراج القوات من الميناء، ووقف إطلاق النار هناك.

وأضاف، “كما توصلنا إلى تفاهم مشترك فيما يخص تعز، وهذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وإدخال مساعدات”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستلعب دورا بهذا الشأن.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الختامية للمباحثات في السويد، عن سعادته بالتقدم الذي حققته المشاورات اليمنية، قائلا “مستقبل اليمن في أيديكم، لدينا فرص يجب اغتنامها.. كانت محادثات صعبة لكننا حققنا نتائج إيجابية”.

كما ذكر أن العام المقبل سيشهد تبادلا للأسرى، مما سيسمح لآلاف اليمنيين بالعودة إلى أسرهم.

وكشف غوتيريس أنه سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في يناير المقبل، مضيفا “نحن على استعداد لترتيب جدول الأعمال.. وهذا ضروري لحل الأزمة”.

وقال المسؤول الدولي إن ما توصلت إليه المشاورات في السويد يعني الكثير للشعب اليمني وسيحسن مستوى معيشتهم.