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بخطوات بسيطة.. طريقة التخلص من «رائحة الفم الكريهة»

بخطوات بسيطة.. طريقة التخلص من «رائحة الفم الكريهة»
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تعتبر رائحة الفم الكريهة من أشدّ المشكلات إزعاجاً التي تعاني منها السيدات ، تعزى هذه المشكلة إلى أسباب عدة، أبرزها تكاثر البكتيريا في الفم، وتناول الأطعمة النفاذة (مثل الثوم والبصل) ومشكلات في الجهاز الهضمي.

ويمكن التخلص من الرائحة الكريهة في الفم بوسائل شتى، أهمها:

– تنظيف الأسنان كل صباح ومساء، وبعد تناول الوجبات خلال اليوم للتقليل من البكتيريا المنتشرة في الفم

– استعمال خيط الأسنان يومياً لإزالة عوالق الطعام بين الأسنان.

– علاج الأمراض المسببة لرائحة الفم الكريهة، مثل أمراض المعدة، والكبد، والرئتين، واللوزتين، والحلق، والجيوب الأنفية.

– علاج أمراض الأسنان واللثة.

– شرب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء.

– تناول الطعام بانتظامٍ إذا كانت الرائحة الكريهة ناجمة عن عدم تناول الطعام.

– تنظيف اللسان من الطبقة البيضاء التي تغطيه.

– مضغ عروق البقدونس والنعناع التي للتخلص من الروائح السيئة.

– المضمضة بمحاليل الأعشاب مثل القرفة والبابونج

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