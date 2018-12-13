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بالصور.. «الملك سلمان للإغاثة» يوزع حقائب مدرسية وملابس شتوية على الطلاب السوريين

بالصور.. «الملك سلمان للإغاثة» يوزع حقائب مدرسية وملابس شتوية على الطلاب السوريين
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تواصل – واس:

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,549 حقيبة مدرسية و1,450 أطقم ملابس شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة “قبة شمرا الرسمية المختلطة”، ومدرسة “العمارة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “جديدة الجومة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “كفرتون المختلطة الرسمية”، و ثانوية “كفرتون الرسمية – فرع قنية”، و مدرسة “العماير الرسمية”، ومدروسة “العوادة الابتدائية الرسمية”، ومدرسة “المنية بلاط الرسمية للبنات”، في محافظة عكار.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

 

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